شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة) أعربت البحرين، عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعبًا على إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في مدينة باريس. أعربت البحرين، عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعبًا على إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في مدينة باريس. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن مملكة البحرين تأسف لهذا الحادث الذي أصاب الكاتدرائية التاريخية التي تمثل رمزًا دينيًا وثقافيًا كبيرًا لفرنسا والعالم.



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