شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري بالسودان يعتقل اثنين من أشقاء البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) قال المجلس العسكري بالسودان اليوم (الأربعاء)، إنه جرى اعتقال شقيقين للرئيس المخلوع عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية «لرموز النظام السابق». قال المجلس العسكري بالسودان اليوم (الأربعاء)، إنه جرى اعتقال شقيقين للرئيس المخلوع عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية «لرموز النظام السابق». وقال متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن القوات غير النظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة.



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