شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية كتاف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)حرّر الجيش اليمني، مسنودًا بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، قوله: «إن وحدات من الجيش الوطني نفذت هجومًا خاطفًا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديد بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف».
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