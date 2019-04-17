المملكة تتضامن مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، عن تضامن المملكة مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

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