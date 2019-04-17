شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يؤكد تمسك حكومته بمسار السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام. أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام. وقال خلال لقائه اليوم (الأربعاء) المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن السلام هدف وخيار للحكومة اليمنية، وأن حكومته قدمت التنازلات رغم تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات والعهود، وآخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر.



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