اسماء السيد - ميامي: كثف البيت الابيض الاربعاء الضغط على الاقتصاد الكوبي عبر إعلانه أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على سفر الاميركيين الى كوبا مع الحد من قيمة الاموال التي يمكن تحويلها الى الجزيرة.
وقال مستشار الامن القومي في البيت الابيض جون بولتون أمام اميركيين من أصل كوبي تجمعوا في ميامي إن "هذه الاجراءات الجديدة ستساعد في إبقاء الدولارات الاميركية في منأى من النظام الكوبي".
وتضاف هذه التدابير الى إعادة العمل بقانون يتيح القيام بملاحقات قضائية بحق شركات أجنبية موجودة في كوبا، وذلك اعتبارا من الثاني من أيار/مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون يعلن فرض قيود أميركية على الرحلات وتحويل الاموال الى كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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