نائب الوراق ينظم ندوة تثقيفية لدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، ندوة تثقيفية لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. Advertisements وشرح النائب محمود الصعيدى، خلال الندوة التى أقيمت بقرية طناش بحى الوراق التعديلات الدستورية، كما أجاب على استفسارات المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية للإدلاء برأيهم فى التعديلات الدستورية. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة البرلمان نهائيًا نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوًا.

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