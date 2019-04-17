شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمرا لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب مستقبل وطن أمانة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، مؤتمراته لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر لها بداية الأسبوع المقبل.

حيث نظمت أمانة الشباب بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مؤتمر حاشد بحضور النائب نبيل شاهين عضو مجلس النواب، والنائب أيمن معاز عضو مجلس النواب ، علاء ناصف طاحون وصلاح مخلوف، اللواء سيد نوح زايد والآلاف من أهالى دائرة مركز منوف.

وأكد اللواء سيد نوح زايد أحد أهالى قرية بهواش، أنه من الخطأ وغير العدل أن نختذل التعديلات الدستورية فى مادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة فقط كما يظن العديد من الأهالى ولكن التعديلات تشمل العديد من الإيجابيات وهى زيادة مقعد المرأة فى المجالس النيابة سواء كان الشورى والنواب .

وأضاف: "مصر تمر الآن بتنمية كبيرة لم تشهدها مصر من قبل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى شتى المجالات سواء كان الطرق ،أو الكهرباء ،البترول ،وغيرها من المجالات الحيوية التى شهدتها البلاد ،مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون مادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة خاصة وأن الرئيس السيسى هو من ضحى بنفسه من أجل الوطن الغالى مصر".

وأكد النائب نبيل شاهين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، عن التعديلات الدستورية وأهميتها وحس الحضور على ضرورة التوجة الى صناديق الاقتراع .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور هو منتج بشرى قابل للتعديل حسب ظروف الدولة والعديد من الدول تم تعديل دستورها.

وأشار النائب أيمن معاز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف، إلى أن التعديلات المطروحة تأتى للاصلاح الاقتصادى والتنموى من أجل الاستمرار فى خطة الدولة لا فتا انة يجب الوقوف خلف الارادة الشعبية لكى ننهض بالدولة المصرية .

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وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين الاصطفاف الوطنى لكى يرى العالم الخارجى وطنية الشعب المصرى صاحب السيادة فى صنع قراره.