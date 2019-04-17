شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يعقد لقاءً جماهيريا عن أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة " التى استمرت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2019، بعقد لقاء جماهيرى عن "أهمية المشاركة السياسية للمرأة فى التعديلات الدستورية" بقاعة المركز الثقافى بكفر الشيخ، وبحضور عدد 700 سيدة ورجل من الجهات الحكومية المختلفة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وشهد اللقاء الجماهيرى مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم المشاركة السياسية وأنواعها ومفهوم المواطنة ومفهوم الدستور والهدف من التعديلات الدستورية، وتم إلقاء الضوء على المواد التى تم تعديلها والمواد المستحدثة تم حث السيدات على المشاركة باعتبار أن الصوت أمانة وواجب وطنى، وأهمية الإدلاء بصوتها للحفاظ على الوطن والحفاظ على مكتسباتها.