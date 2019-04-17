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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، احتفالية كبري بحضور الآلاف من المواطنين، بمناسبة ختام مؤتمرات الدعائية للتعديلات الدستورية، وأحيى الحفل الفنان "محمد حماقي" و شذي، وذلك باستاد الزقازيق الرياضي.

وبدأت احتفالية الحزب برئاسة الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب، مؤتمر جماهيرى ضخم، ومن نجوم الرياضة خالد الغندور، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأت الاحتفالية بالترحاب، ووضح مدى وقوف الشعب الشرقاوي وراء دولته وما قدمه من شهداء، والحزب يعول عليه بالخروج بحشود كبيرة للتعديلات الدستورية.

والقي عدد من قيادات الحزبية كلمهاتهم لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة وحث المواطنين علي المشاركة في الأستحقاق القادم. مؤكدين أن الاستحقاق القادم ما هي إلا شهادة ميلاد تُعبر عن وطنية وأخلاص الشعب المصري وأيمانه بنجاح القيادة السياسية وقدرتها علي إدارة شئون البلاد وأرسال رسال إلى جميع دول العالم أن المواطن المصري يقف خلف وطنه وقيادته السياسية وليس هناك مجالا للتشكيك في ذلك.

وأعرب محمد سليم أمين الحزب، عن فخرنا بقواتنا المسلحة وقادة دولتنا العظيمة، مؤكدا أنه يثق في جميع المواطنين وأنهم لن يخذلو دولتهم خلال الأستحقاق القادم، وخاصا الشباب الذي راعتهم الدولة في الاستفتاء علي تعديلات من خلالها يصبح الشاب قادر على خوض تحارب سياسية وفرض نفسه على الدولة، كل ماعليه أن يحافظ على ماقدمته القيادة السياسية وهذا لا يتحقق إلا بالوعي والفكر الإيجابي.



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (1)

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مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (2)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (3)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (4)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (5)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (6)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية (7)