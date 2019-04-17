شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر: المشاركة بالاستفتاء "واجب وطنى" والشعب صاحب الكلمة الفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد أبو بكر، على أهمية وضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة الأخيرة والفاصلة والوحيدة، والتصويت بالقبول أو الرفض شيء من باب الوطنية، ولكن من العيب عدم المشاركة فى هذه الاستفتاء، لأن نسبة المشاركة مقياس أى دولة على مدى تحضرها.

وأوضح "أبو بكر" خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، أن المشاركة واجب وطنى حقيقى، وأن الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون قضائيًا 100%.

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واستعرض خالد أبو بكر، الجدول الإجرائى والزمنى للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، موضحًا أن الدور الإعلامى يقتضى التعريف بالضوابط والضمانات التى تم إنجازها لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وخاصة مع إنشاء الوطنية للانتخابات، والإشراف القضائى الكاملة على الصناديق الانتخابية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.