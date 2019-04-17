اعتقال شقيقي البشير في السودان

أحمد محرم

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إعلانه اعتقال عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وأعلنت أوغندا عن استعدادها لمنح الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حق اللجوء إليها عقب الإطاحة به من قبل الجيش يوم 11 أبريل الجاري.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية".