العربية: السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية

كتب أحمد عبد الرحمن
أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصدرا سودانيا قال: إن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن الوفد القطرى برئاسة وزير الخارجية عاد للدوحة بعد رفض استقباله بالسودان.
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