العربية: السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصدرا سودانيا قال: إن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القطرى برئاسة وزير الخارجية عاد للدوحة بعد رفض استقباله بالسودان.