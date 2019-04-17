"وام": أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

ذكرت وكالة أنباء ​الإمارات​ "وام" الرسمية أن ​أبوظبي​ ستتيح للأجانب حق تملك ​العقارات​ في المناطق الاستثمارية، وفقًا لقانون أصدره حاكم الإمارة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأوضحت الوكالة أن "القانون الجديد نص على أنه يحق لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".

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