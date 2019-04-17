السفير البريطاني بالخرطوم: الحكم المدني أفضل للسودان بالمرحلة المقبلة

أكد السفير البريطاني في ​الخرطوم​، عرفان صديق "أننا نؤيد نقل السلطة للمدنيين في أسرع وقت"، معتبراً أن "الحكم المدني أفضل للسودان في المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى "اننا نأمل في حدوث اتفاق بين القوى السياسية"، لافتاً إلى أنه "يجب عدم استبعاد أي طرف من خارطة الطريق الانتقالية".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل الجيش ​السودان​ي الرئيس ​عمر البشير​، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.