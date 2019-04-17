حكومة الوفاق الوطني الليبية تطلب اجتماعا طارئا بالجامعة العربية الأحد

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية "أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل"، موضحةً "أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر".
وفي بيان لها، طالبت الخارجية بـ"إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم".
وتشهد طرابلس منذ 4 نيسان الحالي، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
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