حكومة الوفاق الوطني الليبية تطلب اجتماعا طارئا بالجامعة العربية الأحد

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ب​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية "أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل"، موضحةً "أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة ​طرابلس​، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات ​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​".

وفي بيان لها، طالبت الخارجية بـ"إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة ​القوات​ المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎".

وتشهد طرابلس منذ 4 نيسان الحالي، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض.

وتعاني ​ليبيا​ منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من ​مجلس النواب​ المنعقد بمدينة طبرق.