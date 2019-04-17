أعلن متحدث باسم ​المجلس العسكري​ السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي اعتقال اثنين من الأشقاء الخمسة للرئيس المخلوع ​عمر البشير​. واوضح كباشي للصحافيين، انه "تم اعتقال عدد من رموز النظام البائد، كما تم اعتقال شقيقي رأس النظام الفاسد عبد الله والعباس وجاري البحث عن بعض من أخفوا أنفسهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يعتقل اثنين من أشقاء البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.