الرئيس الكوبي ردا على عقوبات أميركا: لا نستسلم ولا أحد يستطيع نزعنا من وطننا

رد الرئيس الكوبي ​ميغيل دياز كانيل​ على ​العقوبات الأميركية​ على كوبا، مؤكداً "إننا الكوبيين لا نستسلم ولا أحد يستطيع نزعنا من وطننا".

وكان مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ قد أعلن أن "​واشنطن​ تفرض عقوبات جديدة على كوبا تشمل حظر السفر إليها على الأميركيين"، مشيراً إلى "فرض عقوبات على 5 هيئات مرتبطة ب​الجيش​ والاستخبارات في كوبا".

كما لفت إلى أن "​الولايات المتحدة​ فرض عقوبات جديدة على ​البنك المركزي​ الفنزويلي".