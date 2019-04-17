الرئيس الكوبي ردا على عقوبات أميركا: لا نستسلم ولا أحد يستطيع نزعنا من وطننا

رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على العقوبات الأميركية على كوبا، مؤكداً "إننا الكوبيين لا نستسلم ولا أحد يستطيع نزعنا من وطننا".
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أعلن أن "واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا تشمل حظر السفر إليها على الأميركيين"، مشيراً إلى "فرض عقوبات على 5 هيئات مرتبطة بالجيش والاستخبارات في كوبا".
كما لفت إلى أن "الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الفنزويلي".
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