تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال 28 يوما

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، عن تكليف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال 28 يوماً.
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