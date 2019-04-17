منظمة "السلام الأخضر" تحتج ضد شركة "نستله" في سويسرا

تظاهر 65 ناشطًا في منظمة "السلام الأخضر" البيئية جاؤوا من سبع دول أوروبية مختلفة، خارج مقر شركة "نستله" في ​سويسرا​، متهمين الشركة بعدم بذل ما يكفي من الجهود للحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد دون إعادة تدويرها والتي تلوث المحيطات.

وتعهدت شركة "نستله" بجعل 100 بالمئة من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025 واستخدام المواد القابلة للتحلل.

لكن المنظمة تقول إن الشركة لا تفي بوعودها وتفتقر إلى الشفافية والاستثمار الكبير في هذا المجال.