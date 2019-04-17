رئيس بلدية إسطنبول الجديد: سنبدأ بخدمة 16 مليون إنسان لا شخص أو مجموعة أو حزب

لفت رئيس بلدية ​إسطنبول​ الجديد أكرم إمام أوغلو في تصريح له من داخل مبنى بلدية إسطنبول إلى "انني تسلمت وثيقة رئاسة بلدية المدينة باسم 16 مليون شخص"، مؤكداً أن "مراحل متواصلة يدركونها متعلقة باحتمال إلغاء الانتخابات أو إعادتها"، مشيرًا إلى "أنهم ينتظرون من اللجان الانتخابية قرارها الواضح حول تلك المراحل بأقرب وقت من أجل سعادة واستقرار سكان إسطنبول".

وأشار إلى أنه "اعتبارًا من اليوم سيبدأ جميع العاملين في بلدية هذه المدينة الجميلة بخدمة 16 مليون إنسان لا شخص أو مجموعة أو حزب، كما نعرف احتياجات المدينة وطلبات سكانها وسنبدأ بتقديم الخدمات بشكل سريع"، معرباً عن امتنانه لكل من ساهم في حماية إسطنبول والقيام بأمور جيدة لها منذ الماضي وحتى اليوم.