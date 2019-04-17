الخارجية الالمانية تدعو لجلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا

دعت ​وزارة الخارجية الالمانية​ لجلسة ل​مجلس الأمن​ بشأن ​ليبيا​. وفي 4 نيسان، أطلق حفتر، الذي يقود ​الجيش​ في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على ​طرابلس​ والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني ب​النفط​، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

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