خارجية روسيا تنفي الأنباء حول نقل رفات إيلي كوهين من سوريا

نفت ​وزارة الخارجية الروسية​ "الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نقل ​روسيا​ لرفات عميل ​الموساد​ الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم في دمشق عام 1965، من ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "الدوافع وراء نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة غير مفهومة ومن طالب بها، ندعو الشركاء "الإسرائيليين"، بمن فيهم الصحفيون، إلى توخي الحذر الشديد والمهنية والصدق في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة، المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة لهذا الاستفزاز تقع على عاتق منظميها ومنفذيها".

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