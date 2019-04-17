فرانس برس: الجيش السوداني ينقل البشير الى سجن في الخرطوم

أفادت وكالة فرانس برس عن نقل الرئيس السوداني السابق ​عمر البشير​ الذي أطاحت به ​المؤسسة العسكرية​ الأسبوع الماضي إلى سجن في ​الخرطوم​، وفق ما أكد مصدر في عائلته للوكالة، فيما سار الاطباء في مسيرة انضموا خلالها إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر ​القيادة​ العامة للجيش السوداني.

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