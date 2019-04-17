اشار النائب ​هاكوب ترزيان​ في تصرح له على مواقع التواصل الاجتماعي حول ​الجلسة التشريعية​ اليوم، الى انه "‏للأسف الشديد، ان قانوني الذي اقترحه على المجلس بإلزام الشركات التي تدير المرافق العامة بالتعامل ب​الليرة اللبنانية​ حصراً، والمتعلق بتخفيض غرامات على الرسوم البلدية، لم يمرا اليوم". اضاف قائلا "لم يرى الزملاء الكرام اية ضرورة عجلة لدعم الليرة اللبنانية ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: النواب لم يروا اية ضرورة عجلة لدعم الليرة اللبنانية ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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