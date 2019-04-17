خليل: مشروع الموازنة لعام 2019 يستهدف خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ الى إن مشروع موازنة ​لبنان​ للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".

وأضاف خليل في حديث لـ"رويترز"، أن ​الموازنة​ تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل الى حوالي 2% مع تحريك عجلة ​الاقتصاد​. موضحا إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا "الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه"، وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021.