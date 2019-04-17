امطار ليلية غدا مع رياح ناشطة وحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، ويتأثّر بمنخفض جوي اعتباراً من يوم الجمعة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة، كما تتساقط الأمطار خلال الليل.
الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .
السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع أمطار متفرّقة خاصّةً شمال البلاد.
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