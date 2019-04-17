امطار ليلية غدا مع رياح ناشطة وحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، ويتأثّر بمنخفض جوي اعتباراً من يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من ​السنة​، كما تتساقط ​الأمطار​ خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر وما فوق .

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع أمطار متفرّقة خاصّةً شمال البلاد.