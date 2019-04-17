حفل تخريج دورة تلامذة الرتباء الرابعة والعشرين في ثكنة محمد مكي في بعلبك

أقيم في معهد التعليم ــ ثكنة محمد مكي ــ ​بعلبك​، حفل تخريج ​الدورة​ الرابعة والعشرين من التلامذة الرتباء، بعد أن أنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم.

ترأس الحفل العميد الركن مارون مهنا ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، وحضره عدد من الفعاليات الرسمية والروحية والاجتماعية في المنطقة، إلى جانب عدد من ​ضباط الجيش​، وضباط من مختلف ​الأجهزة الأمنية​، وذوي المتخرجين.

بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، تلاه تسليم بيرق المدرسة من قبل المتخرجين إلى تلامذة رتباء ​السنة​ الثانية، وإعلان رئيس الحفل تسمية الدورة باسم المعاون الشهيد طوني الحزوري، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم من قبل المتخرجين.

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وأكد العميد الركن مهنا "أنها ساعة حصاد وفرحة لكم ولذويكم، وهي أيضا بداية مرحلة طويلة وشاقّة، ومليئة بالتحدّيات التي تستدعي منكم المثابرة والكدّ والسهر والعطاء، لكننا على ثقة بأنّ التدريب الذي تلقّيتموه، مضافاً إلى حسّكم الوطنيّ الراسخ، وعنفوانكم واندفاعكم، سيمكنكم من أداء دوركم كرتباء آمري حضائر، وصقل قدراتكم بالخبرة والممارسة".

وهنأ المتخرجين وذويهم متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العسكرية، كما أثنى على جهود الضباط والعسكريين المدربين في معهد التعليم.

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.