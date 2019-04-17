دو فريج: لا يمكن معرفة شعبية "المستقبل" بطرابلس بانتخابات معروفة نتيجتها مسبقا

علق الوزير والنائب السابق ​نبيل دو فريج​ على نتائج ​الانتخابات الفرعية​ التي جرت يوم الاحد في ​طرابلس​، قائلا: "لا يمكن معرفة حجم شعبية تيار "المستقبل" في طرابلس بسبب عدم وجود المنافسة الجدية له في هذه الانتخابات"، مشيراً إلى أن "نتيجة الانتخابات كانت معروفة مسبقا ونسبة الاقتراع كانت معروفة ومتوقعة نوعا ما من قبل إجرائها حتى".

وفي حديث تلفزيوني، لفت دو فريج إلى أن "​قانون الانتخابات​ بحاجة لكثير من التعديلات، فمثلا لماذا لا يتم اعتماد موضوع النائب الرديف أي انتخاب النائب والنائب الرديف في حال حصل استقالة او وفاة وذلك من اجل توفير الوقت والمال المستخدم للانتخابات الفرعية ومثلا لماذا لا يتم احتساب الورقة البيضاء لأن المواطن اللبناني لا ينتخب لأنه غير مقتنع بالطبقة السياسية وعندما يكون هناك نسبة كبيرة من الاوراق البيضاء فهذا يعني أن هناك مشكلة ثقة بين المواطن اللبناني والسلطة السياسية الحاكمة".

وعن ​خطة الكهرباء​، لفت دو فريج إلى أنه "بدلا من إدخال البواخر في المصاريف التشغيلية فلندخلها في المصاريف الاستثمارية أي بدلا من دفع المال بدل ايجار فلندفعها بدل سندات وفي النهاية تصبح البواخر ملك للدولة اللبنانية وبعدها يمكن أن تؤجرها وتكسب منها المال"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو من طرح هذا الموضوع في إحدى جلسات ​مجلس الوزراء​ ولم يتم الموافقة عليها لا رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كما يقال".