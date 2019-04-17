المؤسسة المارونية للانتشار : متضامنون مع فرنسا جراء حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت ​المؤسسة المارونية للانتشار​ في رسالة وجهتها المؤسسة إلى السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، عن تضامنها مع ​فرنسا​ جراء الحريق الكبير الذي اندلع في ​كاتدرائية نوتردام​ في العاصمة الفرنسية ​باريس​ باعتبارها جوهرة التراث الفرنسي والعالمي حتى"، مشيرةً إلى "اننا نأمل أن تستأنف الكاتدرائية المهيبة في أسرع وقت ممكن تألقها الأسطوري الذي كان ملجأ للمؤمنين وألهم العديد من المفكرين والفنانين".

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