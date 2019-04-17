صورة| الحماية المدنية في الغربية تنجح في إنقاذ فتاة حاولت الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالقفز من أعلى سطح أحد المنازل في مدينة سمنود بمحافظة الغربية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بوجود فتاة تهدد بالانتحار عن طريق القفز من أعلي منزل بسبب مشاكل أسرية.

علي الفور تحركت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إنقاذ الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما، والإمساك بها قبل أن تتمكن من القفز.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.