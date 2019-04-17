"البيطريين" تنفي إصابة مواطنين بـ"أنفلونزا الكلاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نفى الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مرض الأنفلونزا الذي تنقله الكلاب للبشر والمسمى "أنفلونزا الكلاب".

وقال "الحسيني"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، تثير القلق من نقل العديد من الأمراض المشتركة مع الإنسان، مثل البروسيا "الاجهاض المعدي"، والسل، والحويصلات الهوائية، والحويصلات المائية، والطفيليات الخارجية، والديدان، والسعار وغير ذلك من الأمراض.

أوضح أن الفيروس الذي يسبب أنفلونزا الكلب هو الأنفلونزات "ايه إتش3 إن8"، وتم تحديده أول مرة في ولاية فلوريدا الأمريكية عام 2004 ويصيب الجهاز التنفسي للكلب بشكل رئيسي ويتميز بأنه شديد العدوى، ويمكن أن تتعرض الكلاب للفيروس وتقاوم العدوى دون ظهور علامات سريرية.

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وأفاد أن أعراض وأنواع أنفلونزا الكلاب قد تتطور عند الكلاب المصابة إلى متلازمتين مختلفتين، وهما أعراض معتدلة وتظهر في هذه الحالة أعراض مثل سعال رطب أو جاف، وعادة يصاحبها إفرازات من الأنف في معظم الحالات، وتستمر الأعراض من 10 إلى 30 يوما وعادة تحتفي من تلقاء نفسها، وأعراض شديدة يعانى الكلاب من أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، ويمكن أن يعانى الكلب من الالتهاب الرئوي، وبالتحديد التهاب رئوي نزيف، حيث يؤثر فيروس الأنفلونزا على الشعيرات الدموية في الرئتين.

أكد الحسينى ان فيروس (إتش 3 إن2) كفيروس قائم بذاته غير ضار للبشر حتى الآن، إلا إذا حدث اتحاد سلالة فيروس إتش 3 إن 2 مع أنفلونزا بشرية، ويمكن لهذه السلالات ان تتحد لتشكل فيروسا جديداً.

وشدد على أن وزارة الصحة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم يسجلا أى حالات للإصابة بهذا المرض.