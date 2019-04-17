طائرة "الأحلام 2" في طريقها إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

أقعلت مساء اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران الثانية من طراز البوينج "B787-9" المعروفة باسم "الديمرلاينزر أو طائرة الأحلام"، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي من مدينة سياتل الأمريكية؛ للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن المقرر أن تصل الطائرة صباح الخميس.

يتسع طراز البوينج "B787-9" إلى 309 مقاعد، وينقسم إلى 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية، مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

كانت شركة بوينج، نظمت جولة تفقدية لوفد مصر للطيران بمصنع إيڤيريت التابع للشركة بهدف الاطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، ويعد المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج "B747 ،B767"، وعائلة الدريملاينر ، وأحدث طرازات الشركة مؤخرًا وهو "B777X"، وذلك على هامش استلام الوفد للطائرة الثانية الجديدة طراز البوينج "B787-9" .