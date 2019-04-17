أبو ردينة: نرفض كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، موقف السلطة المتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، ورفض كل المشاريع المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال أبو ردينة مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه فيمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول لاطلاعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار أبو ردينة، إلى ضرورة وجود موقف عربي ودولي واضح تجاه ما يسمى "صفقة القرن"
بدوره، أكد القنصل البريطاني العام موقف بلاده الداعم للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مشددا على استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وحرصها على تمتين العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
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