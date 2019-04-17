روسيا تمد احتجاز البحارة الأوكرانيين المعتقلين في مضيق كريتش 3 شهور

قضت محكمة في موسكو، اليوم الأربعاء، بتمديد احتجاز البحارة الأوكرانيين الذين اعتقلوا في واقعة مضيق كريتش خلال نوفمبر الماضي 3 شهور أخرى.
وذكرت الخدمة الإعلامية لمحكمة ليفورتوفو في بيان لوكالة أنباء "تاس" الروسية أن "محكمة ليفورتوفو الجزئيةفي موسكو حكمت بتمديد اعتقال 24 متهما لمدة 3 شهور حتى 24 يوليو 2019".
ولفتت الوكالة إلى أن جلسة الحكم عقدت خلف أبوبا مغلقة، موضحة أن أقصى مدة
وكانت قوات خفر السواحل الروسية قد اعتقلت قادة وبحارة سفن أوكرانية دخلت المياه الإقليمية لروسيا دون إذن ولم تنصاع لمطالب السلطات الروسية بالتراجع، وهو ما اعتبرته موسكو بعد ذلك سلوك استفزازي تقف ورائه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
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