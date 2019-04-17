سفارة مصر بفرنسا تستعد لاستقبال الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

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تستعد سفارة مصر بباريس، وقنصلية مصر العامة بمرسيليا، لاستقبال الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور من خلال ما أرسلتهعن طريق الإميل لرؤساء الجمعيات، وأيضا علي صفحتها علي "الفيس بوك".
وأكدت السفارة أن هناك بعض القواعد الإرشادية المنظمة لاستفتاء أعضاء الجالية المصرية في فرنسا علي بعض مواد الدستور الجمعة والسبت و الأحد ١٩و٢٠و٢١ ابريل ٢٠١٩، من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء.
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