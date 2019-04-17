الارشيف / اخبار العالم

بولتون: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا تمثل تحذيرًا لروسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من أن الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا تمثل تحذيرا للأطراف الأخرى بما فيها روسيا من تقديم أية مساعدات إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التي

تعتبرها واشنطن "حكومة غير شرعية".

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) في نشرتها باللغة الإنجليزية عن بولتون قوله "إن قيام روسيا بنشر طائرات حربية في فنزويلا مؤخرا يمثل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تهديدا للأمن في المنطقة، فضلا عن كونه خطوة استفزازية تنطوي على تهديد للأمن والسلام في العالم".

 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق اليوم عقوبات ضد البنك المركزي الفنزويلي تتضمن فرض قيود على التعاملات مع الولايات المتحدة ومنعه من الحصول على الدولارات الأمريكية.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا تمثل تحذيرًا لروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا