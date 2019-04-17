بولتون: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا تمثل تحذيرًا لروسيا

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من أن الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا تمثل تحذيرا للأطراف الأخرى بما فيها روسيا من تقديم أية مساعدات إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التيتعتبرها واشنطن "حكومة غير شرعية".
ونقلت قناة (روسيا اليوم) في نشرتها باللغة الإنجليزية عن بولتون قوله "إن قيام روسيا بنشر طائرات حربية في فنزويلا مؤخرا يمثل
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق اليوم عقوبات ضد البنك المركزي الفنزويلي تتضمن فرض قيود على التعاملات مع الولايات المتحدة ومنعه من الحصول على الدولارات الأمريكية.
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