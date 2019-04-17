أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن حادث تفجير السيارة الملغومة الذي وقع في وقت سابق اليوم على أحد الطرق الرئيسية في مقديشيو، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية أن الحادث وقع على طريق مكة المكرمة، وأسفر أيضا عن إصابة خمسة آخرين، طبقا للشرطة الصومالية.
ويعتبر هذا ثانى حادث من نوعه
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب تعلن مسئوليتها عن حادث تفجير سيارة في مقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.