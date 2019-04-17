الشباب تعلن مسئوليتها عن حادث تفجير سيارة في مقديشيو

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن حادث تفجير السيارة الملغومة الذي وقع في وقت سابق اليوم على أحد الطرق الرئيسية في مقديشيو، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية أن الحادث وقع على طريق مكة المكرمة، وأسفر أيضا عن إصابة خمسة آخرين، طبقا للشرطة الصومالية.



ويعتبر هذا ثانى حادث من نوعه

يقع اليوم فى مقديشيو بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة مسئول بالمخابرات الصومالية على ذات الطريق السريع ، غير انه نجا من الحادث لعدم وجوده داخل السيارة لحظة وقوع الانفجار و الذى ادى الى تدمير 3 سيارات أخرى.