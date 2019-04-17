القبض على شخص يشتبه في قيامه بنشاط إرهابي على حدود القرم مع أوكرانيا

شن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم عملية مشتركة مع قوات حرس الحدود على الحدود مع أوكرانيا لإلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في نشاط إرهابي يتبع تنظيم حزب التحرير المحظور في روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان أوردته وكالة

أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - "أنه عند عبور الحدود الروسية-الأوكرانية عند نقطة تفتيش أرميانسك تم اعتقال أحد سكان قرية كامينكا من منطقة سيمفيروبول، ويشتبه في مشاركته في أنشطة تنظيم حزب التحرير الإسلامي الدولي".

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وتم فتح قضية جنائية ضد المشتبه به بناءً على تهم منصوص عليها في الجزء 2 من المادة 5ر205 من القانون الجنائي الروسي المتعلق بتنظيم نشاط جماعة إرهابية والمشاركة في نشاط هذه المنظمة، ولا تزال التحقيقات جارية.

يُشار إلى أن حزب التحرير هو منظمة سياسية دولية تأسست عام 1953، وحظرته المحكمة العليا في روسيا في عام 2003 ووصفته بأنه منظمة إرهابية.