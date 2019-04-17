200 خبير دولي يبحثون سبل مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة

شارك 200 خبير أمني من دول آسيا الوسطى ودول منظمة الأمن والتعاون في الأوروبي والمنظمات الدولية فى مؤتمر دولي فى مدينة عشق أباد لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب والسيطرة على الجريمة المنظمة حول العالم.

وأفاد بيان أصدرته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الأربعاء من مقرها فى العاصمة

النمساوية فيينا أن المؤتمر عقد بتنظيم من المنظمة الأوروبية بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد في تركمانستان.

Advertisements

ونوه البيان إلى تصريح الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جرينمينجر -خلال كلمته في المؤتمر- بأن الهجمات في

جميع أنحاء العالم تظهر أن الجماعات الإرهابية لا تزال في وضع يسمح لها بالوصول إلى الموارد المالية مشيرا الى أهمية تعزيز قدرات الرقابة المالية وسلطات الادعاء والقضاء.

وأشار البيان إلى ثقة المنظمة الأوروبية في أن المناقشات رفيعة المستوى خلال المؤتمر سوف تساعد في تعزيز الوسائل الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب بالاضافة إلى منع إساءة استخدام تقنيات الإنترنت الجديدة في تنفيذ الجريمة المنظمة.