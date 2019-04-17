شارك 200 خبير أمني من دول آسيا الوسطى ودول منظمة الأمن والتعاون في الأوروبي والمنظمات الدولية فى مؤتمر دولي فى مدينة عشق أباد لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب والسيطرة على الجريمة المنظمة حول العالم.
وأفاد بيان أصدرته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الأربعاء من مقرها فى العاصمةالنمساوية فيينا أن المؤتمر عقد بتنظيم من المنظمة الأوروبية بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد في تركمانستان.
ونوه البيان إلى تصريح الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جرينمينجر -خلال كلمته في المؤتمر- بأن الهجمات في
وأشار البيان إلى ثقة المنظمة الأوروبية في أن المناقشات رفيعة المستوى خلال المؤتمر سوف تساعد في تعزيز الوسائل الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب بالاضافة إلى منع إساءة استخدام تقنيات الإنترنت الجديدة في تنفيذ الجريمة المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 خبير دولي يبحثون سبل مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.