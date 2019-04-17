استئناف الرحلات بمطار (جومو كينياتا الدولي) بكينيا بعد ورود تهديد بوجود قنبلة

أعلن مسئولون في كينيا اليوم الأربعاء استئناف الرحلات الجوية بمطار (جومو كينياتا الدولي) بالعاصمة نيروبي بعد تعليقها إثر ورود تهديد يفيد بوجود قنبلة داخل المطار. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن تعليق الرحلات استمر قرابة ثلاث ساعات بعدما ورد بلاغ بشأن وجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى جنوب إفريقيا إلا أنه تم التأكد لاحقا من كذب البلاغ.

وتابعت الشبكة أن السلطات ألقت القبض على أحد الركاب والذي اتضح أنه المسؤول عن البلاغ الكاذب، فيما لم تعلن السلطات عدد الرحلات الجوية التي تأثرت بالواقعة.

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