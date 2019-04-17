«مباشر قطر»: نظام الدوحة غارق في الفساد

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إن النظام القطري يلجأ إلى محاولات واهية لغسل سمعته الغارقة في الفساد التي كان آخرها عقد ورشة عمل دولية حول مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه تحت رعاية مصرف قطر المركزي، استأجر النظام القطري عدداً من المسؤولين الدوليين لتحسين سمعته في مجال الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي. وتابع: «وكانت المفارقة أن النظام القطري نفسه تم وضعه تحت المراقبة ضمن القائمة الأولى للدول التي تعمل في مجال غسيل الأموال المشبوهة، وفقاً لخبراء تابعين للاتحاد الأوروبي».

ولفت التقرير إلى أنه وقبل شهرين فقط من الورشة، طالب الاتحاد الأوروبي من «دوحة التطرف» إعادة النظر في تشريعاتها التي تكافح الفساد، مشيراً إلى احتمالية تورط «الحمدين» في عمليات غسيل أموال، وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أكدت وكالة «بلومبرج» في تقرير لها نشرته في وقت سابق أن تنظيم الحمدين متورط في فساد مالي وغسيل أموال وأمور متعلقة بتمويل الإرهاب.