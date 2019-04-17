14.6 % هبوطاً برخص البناء في قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تراجعت رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير الماضي، أكثر من 14% مقارنة مع يناير السابق عليه، وهو الهبوط المسجل للشهر الثامن على التوالي، على أساس شهري أو سنوي.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تراجعاً بنسبة 14.6% طرأ على منح رخص البناء الجديدة في مختلف المحافظات القطرية، على أساس شهري. وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير الماضي، نحو 675 رخصة في عموم البلاد، بينما بلغت في يناير 2019، نحو 790 رخصة جديدة وفق البيانات الرسمية. وسجلت 5 محافظات قطرية تراجعاً في رخص البناء الممنوحة في فبراير الماضي على أساس شهري، بصدارة محافظة الوكرة التي سجلت تراجعاً بنسبة 42.3%.

وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في محافظة الوكرة خلال فبراير الماضي، نحو 105 رخص، مقارنة مع 182 رخصة جديدة في يناير، وتراجع بنسبة 11.8% في الظعاين إلى 82 رخصة في فبراير.

وبلغت نسبة التراجع في العاصمة الدوحة 3.2% خلال فبراير الماضي إلى 149 رخصة بناء جديدة مقارنة مع 154 رخصة بناء جديدة في يناير، كما تراجعت بنسبة 12.3% في محافظة الريان إلى 192 رخصة جديدة مقارنة مع 219 رخصة.