السعودية تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق "كاتدرائية نوتردام"

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.
والتهم حريق هائل كاتدرائية "نوتردام"، يوم الإثنين الماضي، إذ دمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.
ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الصرح التاريخي، في وقت أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن باريس ستنظم مسابقة دولية في الهندسة المعمارية لتحديد كيفية إعادة بناء الكاتدرائية.
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