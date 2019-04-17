انتحار رئيس البيرو السابق قبيل توقيفه بتهم فساد

توفي الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه، بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله في ما يتصل بتحقيق فساد.

وقال محاميه إيراسمو رينا: "وقع حادث مأسوي، إذ اتخذ الرئيس قرار إطلاق رصاصة (في الرأس) على نفسه".

وذكر مستشفى كاسيميرو اولوا أن غارسيا الذي ترأس البيرو من 1985 إلى 1990 ومن 2006 إلى 2011 "مصاب بجروح في الرأس". وذكرت وزارة الصحة البيروفية أن "وضعه الصحي حرج". إلا أنه توفي بعد فترة قصيرة.

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ووصلت الشرطة إلى منزل الرئيس السابق قرابة الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش عندما وقع الحادث.

وأوقف الأربعاء الماضي رئيس سابق آخر هو بيدرو باولو كاتشينسكي (2016-2018) في إطار القضية نفسها.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، وزعت المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة "أوديبريشت" خلال أكثر من عقد 788 مليون دولار في نحو عشر دول في المنطقة، للحصول على عقود. واعترفت المجموعة بأنها دفعت ما قيمته 29 مليون دولار كرشاوى، في البيرو بين 2005 و2014.