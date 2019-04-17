أقرت الحكومة الألمانية قانوناً جديداً يسهّل عمليات ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
ومن المفترض أن يسهّل القانون الجديد، الذي أقرته الحكومة وينتظر موافقة البرلمان، أن يسهل عمليات ترحيل اللاجئين وإزالة الكثير من العقبات القانونية، التي حالت في السابق دون ترحيل الكثير ممن رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا.
ويسمح القانون الجديد للولايات باحتجاز اللاجئين قبل ترحيلهم، على أن يتم فصلهم عن السجناء الجنائيين.
وعلل وزير الداخلية هذا القرار بأنه "ضروري"، على أن يسري مفعول هذه الإجراءات حتى 2022 على أقصى حد.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تقر قانون "إعادة اللاجئين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.