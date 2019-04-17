ألمانيا تقر قانون "إعادة اللاجئين"

أقرت الحكومة الألمانية قانوناً جديداً يسهّل عمليات ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

ومن المفترض أن يسهّل القانون الجديد، الذي أقرته الحكومة وينتظر موافقة البرلمان، أن يسهل عمليات ترحيل اللاجئين وإزالة الكثير من العقبات القانونية، التي حالت في السابق دون ترحيل الكثير ممن رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا.

ويسمح القانون الجديد للولايات باحتجاز اللاجئين قبل ترحيلهم، على أن يتم فصلهم عن السجناء الجنائيين.

وعلل وزير الداخلية هذا القرار بأنه "ضروري"، على أن يسري مفعول هذه الإجراءات حتى 2022 على أقصى حد.