السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

أكد مصدر سوداني، أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأفاد موقع "قناة العربية" بأن الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية عاد إلى الدوحة، بعدما رفضت السلطات السودانية استقباله، وفقاً لمصادره. وقال المصدر السوداني، إنه تم إبلاغ الوفد القطري بأن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهو ما لم يحدث.

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