كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد معركة انتخابية حامية.. المعارضة التركية تتسلم رئاسة إسطنبول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، يوم الأربعاء، إن مرشحه أكرم إمام أوغلو، تسلم وثيقة رئاسة بلدية مدينة إسطنبول. وشهدت تركيا انتخابات محلية في نهاية شهر مارس الماضي، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أنغين ألتاي، خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول. ووصل مرشح "الشعب الجمهوري "، أكرم إمام أوغلو، والفائز برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس الماضي، إلى قصر العدل بمنطقة جاغلايان، لتسلم وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة.