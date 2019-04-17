كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: مذبحة طرابلس خطة مُبيَّـتة لاستغلالها دولياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن القصف العشوائي الذي حدث الليلة الماضية في الأحياء المدنية بطرابلس "جريمة حرب"، وقد خططت لها الميليشيات وحكومة الوفاق في طرابلس من أجل استغلالها في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن التقارير التي يتناقلها الإعلام القطري تزور الحقائق وتعتمد على الفبركة والتضليل.

وأشار المسماري إلى أن الجماعات المسلحة نفذت القصف العشوائي بترتيب مبيت وكانت البيانات والمظاهرات جاهزة.

وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف تقع "خارج مدى صواريخ الجيش الوطني"، موضحاً أن الجيش الوطني الليبي لم يننفذ غارات جوية ضد الجماعات المسلحة المتمركزة في الأحياء السكنية.

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وأضاف: "قواعد الاشتباك تدعوناً للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. لم نستهدف حتى اللحظة أي مقر عسكري وسط الأحياء السكنية وهدفناً ليس قتل المدنيين".

وأشار المسماري إلى أن القصف نُفذ بهدف دعم موقف بريطانيا بمجلس الأمن لإصدار قرار ضد الجيش الوطني وأوضح أن الجيش الليبي نفذ 5 غارات جوية لدعم بعض المحاور على الأرض.

وقال: "قوات (حكومة) الوفاق نفذت 3 غارات استهدفت مديرية أمن غريان وسجن جندوبة أوقعت أضراراً مادية".