كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية بالخطروم تبحث الوضع مع أطراف سودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، الخرطوم، أن القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس اجتمع مع عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو إعلان الحرية والتغيير التي تتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت السفارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأربعاء : "كجزء من جهودنا لمناقشة الانتقال السياسي في السودان مع المسؤولين الحكوميين ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفن كوتسيس مع عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو إعلان الحرية والتغيير التي تتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول عودة الحكم المدني".

وأضافت أن "السودان يحتاج إلى انتقال منظم إلى حكم مدني يؤدي إلى انتخابات في إطار زمني معقول".